ضحايا الطبيب المتحرش يدلين بشهاداتهن أمام مجلس الشيوخ الأميركي

2021/09/16 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلت بطلة الجمباز الأميركية الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية، سيمون بايلز، الأربعاء، بشهادتها حيال "غض بصر" مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" عن تقارير متعددة أفادت بانتهاكات مارسها الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأميركي، لاري نصار.

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