ما قصة الكلب الدمية على متن رحلة

2021/09/16 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما انفصلت الكبسولة الفضائية دراغون التي تقلّ أربعة سياح إلى الفضاء عن الطبقة الثانية من مركبة فالكون 9 الفضائية التابعة لشركة سبايس إكس بعد 12 دقيقة من إقلاعها، التقطت الكاميرات صورة لدمية على هيئة كلب.

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