2021/09/16 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، إلقاء القبض على رجل ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على امرأة باحد المرافق العامة في محافظة الخرج، جنوب شرق العاصمة، الرياض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعودي يعتدي على زوجته في مرفق عام ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعودي يعتدي على زوجته في مرفق عام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).