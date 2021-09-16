بعد الانسحاب من صفقة الغواصات الفرنسية.. استراليا توجه دعوة للصين

2021/09/16 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، انسحاب بلاده من صفقة غواصات كانت قد عُقدت مع فرنسا، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق للحصول على غواصات نووية، أكثر قدرة وتكاملا، بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا، كما دعا الرئيس الصيني لإجراء مباحثات فيما بينهما عقب الاتفاق.

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