خبير نفطي يوضح القرار المفاجئ للعراق تجاه الامريكيتين

2021/09/16 | 07:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري، الأربعاء، قرار العراق المفاجئ بخصوص خفض سعر النفط الخام إلى عملائه في أمريكا اللاتينية.وأوضح الجواهري، ان ” كل دولة نفطية لها سياسة خاصة بها بشأن البيع والشراء”، مبينا ان “الخصم في الاسعار يعني ان المبيعات النفطية لتلك الجهة قلت مما يدفع الى اتخاذ اجراءات الخصم للرجوع الى النسبة المعهودة”.وبين الخبير النفطي، ان “الاجراء يكون بعد اعتماد نسبة ثابتة للمبيعات حيث ان 25% تكون لاوروبا و25% لافريقيا ومعها امريكا اللاتينية و50% لاسيا”.وأضاف: “اما في الفترة السابقة بيعت لاسيا ٦٠% من الانتاج ما يدفع الى ضرورة تصحيح المعادلة الخاصة بالبيع واتخاذ تدابير التخفيض […]

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