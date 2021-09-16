عاجل: كورونا تتراجع في العراق

2021/09/16 | 07:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، تراجعاً ملحوظاً بمعدل وفيات وإصابات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان، إن “الإصابات الجديدة بلغت 3895 إصابة والوفيات 35 حالة، بينما سجلت 5725 حالتي شفاء”.

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