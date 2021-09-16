رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (101) - كارل ماركس

2021/09/16 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس تنقسم مادة هذا الفصل (*) إلى ثلاثة أقسام:I.



السلع كمنتوج لرأس المال، للإنتاج الرأسمالي؛II.



الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج لفائض القيمة،III.



وهو أخيراً إنتاج وتجديد إنتاج العلاقة الكلية، التي تتحدد عملية الإنتاج المباشرة نفسها، بفضلها، كعملية رأسمالية خاصة.إن الموضوع (I)، من هذه المواضيع الثلاثة، ينبغي أن يدرج أخيراً لا أولا، في الصيغة النهائية قبل الطباعة، لأن الموضوع (I) ي ......





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