اشتعال -الجزء الأخير - - نادية خلوف

#نادية_خلوف أما عن وصمة التوحد وفرط الحركة في بلادنا ، فقد أعلنت السويد قبل أيام أنه سوف يقبلون في البوليس .
لا شيء غير طبيعي هنا، وكل شيء مستهجن في بلادي .
أحاول أن أعوّد ذهني على القبول بالواقع، لكن هل أستطيع؟ هنا هو السّؤال .
هنا في بيتي بداية الكون .
الشعور بالبدء، كأنّ الحياة كانت نائمة، وربما مسافرة .
في بيتي يرقص الأشباح عندما أتوعّك ، يجعلونني في حال أفضل، لا أحد رقيب علي .
سوف تكون تلك ا ......
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