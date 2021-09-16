اشتعال -الجزء الأخير - - نادية خلوف



اشتعال -الجزء الأخير - - نادية خلوف
2021/09/16 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أما عن وصمة التوحد وفرط الحركة في بلادنا ، فقد أعلنت السويد قبل أيام أنه سوف يقبلون في البوليس .

لا شيء غير طبيعي هنا، وكل شيء مستهجن في بلادي .

أحاول أن أعوّد ذهني على القبول بالواقع، لكن هل أستطيع؟ هنا هو السّؤال .

هنا في بيتي بداية الكون .

الشعور بالبدء، كأنّ الحياة كانت نائمة، وربما مسافرة .

في بيتي يرقص الأشباح عندما أتوعّك ، يجعلونني في حال أفضل، لا أحد رقيب علي .

سوف تكون تلك ا ......

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