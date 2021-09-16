أحلامي المحبطة ..(( البردية المجهولة )) - محمد حسين يونس

2021/09/16 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس في يناير 2011 كنت قد أعددت لإعادة نشرأربع مجموعات قصصية كتبتها من 1968 ..



حتي بداية التسعينيات ..و لذلك جهزت لها مقدمة بعنوان ( حديث ما قبل البداية ) أوضح فيها منهجي في كتابة القصة ..



و لكن للأسف ..



لم تتحقق محاولتي بعد أن حجب إعصار 2011 كثير من الأمور و أحبط العديد من الخطط .



اليوم سأقدم علي عدد من الحلقات ..



كل من ((حديث ما قبل البداية ))و أخر قصة كتبها ..



بعنوان (( البردية المجهولة ......





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