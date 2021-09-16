يمكن أن تسبب حكة في الجلد وتساقط الشعر.. ما هي بعض الأشياء الشائعة التي يمكن أن تصيبك بعدوى فطرية؟

2021/09/16 | 08:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن العثور على الجراثيم التي تسبب الالتهابات الفطرية في أي مكان تقريبًا، من الكلاب إلى العشب، ويمكن أن تؤدي إلى بعض الأعراض السيئة، بما في ذلك حكة الجلد والبقع الحمراء على الجلد وتساقط الشعر.إذا أصبت بعدوى فطرية، فإليك بعض النصائح حول كيفية علاجها

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