بعد إقرارها عملة رسمية.. متظاهرو السلفادور يضرمون النيران في ماكينات البيتكوين

2021/09/16 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع الذكرى المئوية الثانية لاستقلال السلفادور ، خرجت مسيرات مناهضة للحكومة في إلى الشوارع للاحتجاج على اعتماد البتكوين كعملة رسمية وللاعتراض على الإجراءات الأخيرة التي أقرها رئيس البلاد، نجيب بوكيلي، لتوطيد سلطته، وذلك وفقا لما ذكر موقع وكالة "بلومبيرغ".

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