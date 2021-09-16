اكراد كركوك يعلقون على طلب العرب والتركمان بتأجيل الانتخابات في المدينة

2021/09/16 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

ابدى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الأربعاء، رفض الكرد لمقترح تأجيل الانتخابات في المدينة لمدة أسبوع واحد.وقال حاج عادل ل(بغداد اليوم) إن "هذا المقترح يتعارض مع القانون والدستور والمنطق، ولايمكن تنفيذه أبداً".

وأضاف أن "مطالب نزاهة الانتخابات يجب أن تكون عبر تكثيف المراقبة من الجهات الدولية والمحلية، لضمان عدم التزوير، ولكن مطالب التأجيل غير مقبولة حتى ولو كانت ليوم واحد".وطالب نواب عن التركمان والعرب في كركوك بتأجيل الانتخابات البرلمانية في المدينة لمدة أسبوع واحد لضمان مراقبتها وعدم تزويرها.

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