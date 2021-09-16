2021/09/16 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، أنه من المؤمل أن تتسلم الدفعة الأولى من طائرات ايرباص خلال شهر تشرين الأول المقبل ضمن عقد لشراء خمس طائرات حديثة، مع دفعة جديدة من طائرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات جديدة تنضم إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية المركز الخبري الوطني.

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