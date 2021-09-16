2021/09/16 | 09:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يشارك بإجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/16 | 09:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشارك بإجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشارك بإجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).