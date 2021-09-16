2021/09/16 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، إلى المملكة العربيّة السعوديّة؛ للمُشارَكة في اجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ، بناءً على دعوة من الأمين العام للمجلس.وذكرت وزارة الخارجية في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمشاركة في مجلس التعاون الخليجي..



وزير الخارجية يصل الرياض المركز الخبري الوطني.

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