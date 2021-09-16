مظفر جبار يكشف عن موعد التحاقه بالعروبة العماني

2021/09/16 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - حسين عمار كشف مدرب فريق العروبة العماني، مظفر جبار، عن موعد التحاقه بالفريق، مبيناً، أنه تلَّقى اتصالات عدة من الأندية العمانية في الموسم السابق، وتم رفضها بسبب ارتباطه مع نادي الحدود.وقال جبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع)، اليوم الخميس، إن" إدارة نادي العروبة اتصلت به قبل أيام من اجل التفاوض للعمل على رأس الجهاز الفني لفريقها الكروي في الموسم الجديد 2021-2022، وبالفعل تم الاتفاق على جميع الأمور "، مضيفاً، أنه" بانتظار إصدار سمة الدخول الى الأراضي العمانية بغية الالتحاق بالفريق خلال مدة لاتتجاوز العشرة أيام".وأوضح جبار، أن"إدارة العروبة تواصلت معه منذ الموسم السابق بالإضافة إلى نادي السويق العماني قبل تعاقدهم مع المدرب حكيم شاكر، وتم رفض العروض بسبب الارتباط مع نادي الحدود بعقد رسمي".وبين جبار، أنه " قاد فريق العروبة لأكثر من موسم وحقق معه لقب الدوري والكأس وكذلك الوصيف في أحد المواسم، وأنشأ جيلاً من اللاعبين، أغلبهم مثلوا المنتخب العماني مثل عبد السلام عامر وسعد سهيل ويونس مبارك".

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