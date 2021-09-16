إرتفاع اسعار النفط بالرغم من إنخفاض المخزون الامريكي

2021/09/16 | 09:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخزونات الخام تراجعت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أيلول.

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