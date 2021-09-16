2021/09/16 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعتبر عادة النوم إلى جانب الهاتف الذكي شائعة لدى الكثيرين، لكن هل يشكل ذلك خطرا على صحتهم، وكيف يمكن تجنب ذلك.تحدث مدير مختبر إيكولوجيا “ليفينج سبيس”، أنطون ياستريبتسيف، في مقابلة لـ”سبوتنيك”، حول هذا الأمر، مقدّمًا في الوقت ذاته نصائح عند استخدام الهاتف الذكي.وقال الخبير بأنه مع بداية “عصر الهواتف المحمولة”، أعرب الأطباء […]

ظهرت المقالة هل النوم آمن بجوار هاتفك الذكي؟ أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل النوم آمن بجوار هاتفك الذكي؟) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل النوم آمن بجوار هاتفك الذكي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).