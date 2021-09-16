2021/09/16 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أقر مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، بأن التعادل مع كلوب بروج البلجيكي 1-1، أمس الأربعاء، في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال، لم يكن جيدا بالنسبة لهم.وطالب بوكيتينو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق لمدرب سان جيرمان بعد تعادل فريقه مع بروج المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق لمدرب سان جيرمان بعد تعادل فريقه مع بروج) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق لمدرب سان جيرمان بعد تعادل فريقه مع بروج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).