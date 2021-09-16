درجال رئيسا لجمهورية القدم والأولمبية تهنئ مجلس إدارة إتحاد الكرة الجديد

2021/09/16 | 09:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غدا..كأس السوبر بين الزوراء والجوية بغداد ـ الصباح الجديد: اختارت الهيأةُ العامة لاتحاد كرة القدم مكتباً تنفيذياً جديداً لقيادة الكرة العراقية لأربع سنوات قادمة، في المؤتمر الانتخابي الذي أقيم أول أمس في قاعة عشتار بفندق بابل في العاصمة بغداد، بحضور ممثلي الاتحادين الآسيوي والدولي.وافتتح المؤتمر الانتخابي بقراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق والرياضة، وقراءة ...

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