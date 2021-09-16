2021/09/16 | 09:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد: صدرت حديثًا عن المركز الثقافي العربي رواية «ثورة الأيام الأربعة» للمغربي عبد الكريم جويطي.من أجواء الرواية: «ولأن الشبّان في الوادي يخرجون ولا يعودون، ولأن الوادي القاسي لم يعد يقنع أحدًا بالبقاء فيه، ولأن رغبات وحاجات جديدة وُلدت ولا يمكن إشباعها إلّا في مكان آخر، فقد انضافت تباعًا للربوة نساء أخريات كان لهنّ ...

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