التربية تصدر بيانا بخصوص امتحانات هذه الفئة من الطلبة

2021/09/16 | 09:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية الخميس، عن بدء اختبارات المفاضلة بين الطلبة المتقدمين الى مدارس المتميزين وكلية بغداد والمتفوقين للعام الدراسي 2021 - 2022.

وذكر بيان للوزارة ، تلقى NRT عربية نسخة منه (16 ايلول 2021)، ان "الاختبارات انطلقت بمشاركة الآف الطلبة التي سمحت لهم التعليمات الوزارية بالمشاركة لحصولهم على معدلات عالية لخوض تلك الاختبارات .

واوضحت الوزارة ان "الاختبارات الوزارية ستكون على مرحلتين ، الاولى اختبارات الذكاء للطلبة المتقدمين الى مدارس المتميزين وكلية بغداد فقط ، والثانية للمواد التحصيلية (رياضيات ، علوم ، اللغة العربية ، اللغة الانكليزية) الذي سيكون للطلبة المتقدمين على مدراس المتميزين وثانويات كلية بغداد والمتفوقين".

وأعرب الوزير علي الدليمي عن "امله بأن يحقق جميع الطلبة افضل نسب النجاح وصولاً الى الهدف المنشود لخدمة عراقنا العزيز".

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