مجتمعات ممارسة الحوكمة المسافة بين التكنوقراط والمجتمع المدني - حجاج نايل

2021/09/16 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حجاج_نايل في إطار سعي المجتمعات الإنسانية لإيجاد حلول ناجعة للازمات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الناجمة عن تعقيدات واليات المجتمعات النامية الفقيرة محدودة الإمكانيات والموارد وفق المؤشرات والتقارير الدولية وحتى في تلك المجتمعات الرأسمالية الغنية ذات المؤشرات التنموية الأعلى التي يتفاقم فيها أحيان الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نتيجة بعض السياسات الاقتصادية الاحتكارية والرب ......





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