ما نطلع من بلدنا وفينا روح ..قال الشيخ للضابط - سعيد مضيه

2021/09/16 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه ما نطلع من بلدنا وفينا روح –قال الشيخ للضابط أهداني الفاضل أحمد صالح جربوني نسخة من كتابه " الذاكرة الحية" ، ذات لقا.



أبو صالح من سكان عرابة البطوف، وانتخب من قبل رئيسا لبلديتها ، وحاليا يبعث ذكريات الماضي حلوها ومرها تجارب ودروس، كما يسعى في وأد الفتن وإصلاح ذات البين، وهي مهمة اجتماعية جوهرية حين تتخلى عن وظيفتها الأ جهزة الحكومية لحفظ الأمن وتثبيت القانون.تعثر في الكتاب على مجتمعات تختلف ......





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