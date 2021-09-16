2021/09/16 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_حسن === في رد الشبهاتحالة خلط بلا حدود قلبت السياسة كشري وخلت الكشري سياسة.



هذا الحديث عن فلان اليساري او تلك الجماعة اليسار الذي شمل الاصحاب والموظفين والارزوجية وجزء كبير من الحقوقيين.



فضلا عن احزاب بعضها شعبوي واخرين - مثل التجمع ومن على نهجه - عملاء دولة حرفيا، واخرين علاقتهم باليسار استمارة او قعدة قهوة.اولا مسمى اليسار بهوق جدا ..



من مبتدأه كان مقصود بيه المعارضة الليبرالية اللى كل م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليسار مش اللي بتشاوروا عليهم. ولا اليسار ادعياء اليسارية. - احمد حسن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليسار مش اللي بتشاوروا عليهم. ولا اليسار ادعياء اليسارية. - احمد حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).