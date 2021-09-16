27 سنة سجن لصاحب أكبر موقع مواد إباحية للأطفال في العالم

2021/09/16 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت محكمة أميركية، متهما وصف بأنه "صاحب أكبر موقع جنسي لاستغلال الأطفال في العالم" وقضت بسجنه لمدة 27 عاما.

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