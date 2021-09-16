الديوانية: نفي رسمي لأنباء اعتقال شرطي متلبساً بالرشوة

2021/09/16 | 10:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت مديرية شرطة الديوانية، الخميس، الأنباء التي تحدث عن اعتقال شرطة بتهمة الرشوة.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 أيلول 2021)، أنّ "عددا من صفحات التواصل الإجتماعي تداولت خبراً يتعلق بإلقاء القبض على أحد منتسبي شرطة الديوانية من قبل مكتب النزاهة متلبسا بالرشوة".

وأوضحت "بعد الاتصال بمدير مكتب النزاهة، أكد لا صحة لهذا الخبر نهائيا، متمنين من الجميع توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار والتأكد من المصدر قبل التسرع بالنشر".

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