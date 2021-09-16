التربية: بدء اختبارات المفاضلة لمدارس المتميزين وكلية بغداد

2021/09/16 | 10:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن بدء اختبارات المفاضلة بين الطلبة المتقدمين الى مدارس المتميزين وكلية بغداد والمتفوقين للعام الدراسي 2021 – 2022.وذكر بيان للوزارة، ان “الاختبارات انطلقت بمشاركة الآف الطلبة التي سمحت لهم التعليمات الوزارية بالمشاركة لحصولهم على معدلات عالية لخوض تلك الاختبارات”.واوضحت الوزارة ان “الاختبارات الوزارية ستكون على مرحلتين ، […]

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