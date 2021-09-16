البنك المركزي: تمويل المشاريع يرتبط بمدى أهميتها التنموية

2021/09/16 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، الخميس، أنَّ عمليَّة تمويل قروض المشاريع ترتبط بمدى أهميتها في تنمية الاقتصاد العراقي، وأنَّ البنك يُجري مراجعة دورية لآليات الإقراض وفق متطلبات الظروف الاقتصادية والمالية.

وقال مصدر مخول في البنك، في حديث اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "اللجنة المختصة تقوم بوضع آلية منح القروض، بتوجيه سياسة الاقراض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في العراق، وإقرار المشروعات التنموية المرفوعة من المصارف والتي تستهدف (التقليل من استيراد البضائع والمنتجات وتوفير عدد أكبر من فرص العمل للشباب والتأسيس لصناعة محلية متطورة)".

وأضاف أنَّ "سياستنا تدعم وتشجع إقامة المدن الصناعية والزراعية لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد العراقي، وتعمل على تبسيط الاجراءات للموافقة على انشاء المشروعات المرتهنة بموافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة".

وأضاف، "كما تعمل تلك اللجنة على مراجعة آليات الاقراض والتوجيه بشأن تعديلها وفق متطلبات الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي، كما أنَّ للجنة صلاحية استضافة ممثلين عن القطاع الخاص للمشاركة في اجتماعاتها وتأليف فرق فنية لمناقشة تنفيذ القروض".

وبشأن أولويات منح القرض بالنسبة للمشاريع الستراتيجية وما إذا كانت القروض تقتصر على المشاريع ذات البعد الاستثماري، أوضح المصدر أنَّ "أولويات القرض للمشاريع الستراتيجية تتلخص بمدى تأثير المشروع في عملية التنمية الاقتصادية وتقليل البطالة عن طريق استقطاب شرائح متنوعة من فئات المجتمع بمختلف القطاعات بما يضمن تسريع عجلة التنمية المستدامة ليتعافى الاقتصاد وتتنوع مصادر الدخل فيه، كما لا يقتصر تمويل المشروعات على البعد الاستثماري فحسب بل يذهب التمويل إلى منح قروض سكنية لغرض تسهيل طلبات المواطنين الراغبين بشراء وحدات سكنية داخل وخارج المجمعات السكنية الاستثمارية".

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