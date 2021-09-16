2021/09/16 | 10:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتميز هذا المشروع بأنه يعتمد على تسمين العجول المحلية وليس العجول المستوردة وبأعلاف نباتية بدون استخدام الإضافات العلفية المصنعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع تربية العجول التابع للعتبة العباسية يرفد الاسواق بأكثر من 70 طن من اللحوم الحمراء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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