استشهاد وإصابة 4 جنود بهجوم لداعش في ديالى - عاجل

2021/09/16 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستشهاد جندي واصابة 3 جنود جراء هجوم لمسلحي داعش شمال شرق ديالى.

وقال التصريح لـ (بغداد اليوم) إن "جندي استشهد وأصيب 3 آخرين جراء هجمات لمسلحي داعش على قرى حوض حمرين في اقصى شمال شرق ديالى في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الأربعاء".

وأضاف أن " الهجوم الاول استهدف نقطة مرابطة امنية في محيط الشرقي لقرية جميلة قرب ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة ما ادى الى استشهاد جندي واصابة اخر وتضرر كاميرا"، مبيناً ان " الهجوم الثاني استهدف رتل عسكري بعبوة ناسفة قرب قرية كشكول القريبة منها ما ادى الى اصابة جنديين اثنين بجروح".

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