2021/09/16 | 10:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفع سعر خام البصرة الخفيف يوم الخميس، ليلامس سعر 75 دولارا، بعد ارتفاع مستمر للنفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المصدر لاسيا 1.14 سنتات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.55% ليصل الى 74.83 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 0.33 دولارا أو ما يعادل 0.49% ليصل الى 66.98 دولارا.

وسجلت الخامات النفط الاخرى في منظمة اوبك اسعار مختلفة حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 73.28 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 70.57 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.16 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 75.52 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.22 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.28 دولاراً.

وقرر العراق الاربعاء تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة إلى عملائها في آسيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بانخفاض 1.40 دولارً عن الشهر السابق.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة الخفيف يعوض الخسائر بمكاسب جديدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام البصرة الخفيف يعوض الخسائر بمكاسب جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).