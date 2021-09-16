أنشيلوتي: عانينا أمام إنتر ميلان في الشوط الأول

2021/09/16 | 10:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن فريقه عانى في الشوط الأول أمام إنتر ميلان، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز “الملكي” (1-0).

صرح أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب سان سيرو: “اللاعبون يستحقون الفوز لأنهم بذلوا جهداً، عانينا في الشوط الأول، ولعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني”.

وتابع: “المباراة كانت صعبة، إنتر بذل الكثير من الجهد في الشوط الأول، ولكنه دفع الثمن في الشوط الثاني”.

وأضاف: “اللقاء كان متكافئاً من الناحية البدنية، حيث كانوا هم أفضل في الشوط الأول، ونحن أفضل في الثاني، المستوى البدني للريال جيد للغاية”.

وأبرز أنشيلوتي أن تيبو كورتوا أنقذنا في الشوط الأول بتصديه لهجمتين أو ثلاث.

وعن البرازيلي رودريغو صاحب هدف الفوز، قال أنشيلوتي: “عدد الدقائق التي يخوضها اللاعب ليس مهماً، من ينزلون كبدلاء يمكنهم حسم اللقاء، رودريغو لعب دوراً مهماً للغاية الليلة، ليس لأنه أحرز هدفاً في اللحظات الأخيرة، ولكن لانه قام بعمل دفاعي”.

وأضاف: “يلعب دور لاعب مهم، يمكنه أن يلعب منذ البداية، أو بديلاً ويكون حاسماً”.

وعن البلجيكي إيدن هازارد، الذي لم يلعب أمام إنتر ميلان، علق أنشيلوتي: “فكرت في الدفع به في الشوط الثاني ولكن نظراً لأن إنتر كان يغلق المساحات بوسط الملعب، قررت الدفع بلاعب مثل رودريغو وفينيسيوس يمكنه أن يبدأ هجمة من خارج المنطقة”.

وعن الفرنسي إدوارد كامافينغا المنضم حديثاً للريال: “إنه لاعب يمكن أن يرتدي قميص ريال مدريد، وقمنا بضمه لهذا السبب، يجب التحلي بالصبر معه حتى يحصل على فرصة التطور بشكل جيد”.

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