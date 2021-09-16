مجددا.. التنظيم يهاجم القوات الامنية في ديالى ويوقع خسائر بشرية

2021/09/16 | 10:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بسقوط منتسب امني واصابة 3 آخرين، جراء هجوم لداعش في ديالى.

وقال المصدر لـ NRT عربية (16 ايلول 2021)، ان "جنديا قتل وأصيب 3 آخرين جراء هجمات لعناصر داعش على قرى حوض حمرين في اقصى شمال شرق ديالى في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الأربعاء".

وأضاف أن "الهجوم الاول استهدف نقطة مرابطة امنية في محيط الشرقي لقرية جميلة قرب ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة ما ادى الى مقتل جندي واصابة اخر وتضرر كاميرا".

واوضح ان "الهجوم الثاني استهدف رتلا عسكريا بعبوة ناسفة قرب قرية كشكول القريبة منها ما ادى الى اصابة جنديين اثنين بجروح".

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