سعر الصرف وعلاقته بالانتخابات.. نبيل المرسومي

2021/09/16 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي:

ان تخفيض سعر صرف الدينار العراقي لم يكن قرارا فنيا محضا اتخذته السلطات النقدية والمالية لوحدهما وانما هو قرار فني – سياسي حظي بموافقة الكتل السياسية واللجنة المالية البرلمانية التي كان لها هي الاخرى ورقة اصلاحية تضمنت في ثناياها الدعوة الى تخفيض سعر صرف الدينار ولكن عندما لم يحقق هذا التخفيض الغايات الاقتصادية التي كان يرمي اليها ومن بينها حماية المنتج المحلي وتخفيض مبيعات الدولار مع تسببه في ارتفاع كبير في الاسعار المحلية الحقت الضرر الفادح بشريحة الفقراء خاصة مما ادى الى ان يتخلى البرلمانيين عن مسؤوليتهم في تحمل نتائج هذا القرار خاصة في هذه الاوقات التي تقترب فيها الانتخابات البرلمانية !!

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