2021/09/16 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، أن وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة والقوات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي، بدأت في تطبيق الخطة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين.

واوضح أن الخطة تشترك فيها وزارات الصحة والتجارة والنقل والوزارات الخدمية الأخرى ومن بينها الكهرباء، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة والدقيقة لمنع حدوث أي حالة خرق أمني، وكذلك الاهتمام بالزوار وتقديم المواد الطبية وحتى تهيئة خطة من قبل طيران الجيش لتأمين الزيارة جواً، مبيناً أن الخطة بدأت بانتشار كثيف للقوات الأمنية، وتحديد ممرات الخروج والدخول إلى محافظة كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة بدأت بتطبيق خطتها الأمنية لحماية زوار الاربعين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة بدأت بتطبيق خطتها الأمنية لحماية زوار الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).