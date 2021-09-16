2021/09/16 | 11:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم الخميس، (16 أيلول 2021)، بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

147,450

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السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,000

بيع

148,000

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اربيل - بورصة

147,550

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البصرة - بورصة

147,550

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الموصل - بورصة

147,600

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السليمانية - بورصة

147،600

وكانت أسعار الصرف ليوم امس الأربعاء كالاتي:

بغداد - بورصة الكفاح

السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,000

بيع

147,750

اربيل - بورصة

147,550

البصرة -بورصة

147,500

الموصل - بورصة

147,600

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعاً في سوق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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