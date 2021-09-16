أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعاً في سوق العراق

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم الخميس، (16 أيلول 2021)، بحسب رصد مختصين.
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بغداد - بورصة الكفاح
147,450
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السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,000
بيع
148,000
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اربيل - بورصة
147,550
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البصرة - بورصة
147,550
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الموصل - بورصة
147,600
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السليمانية - بورصة
147،600
وكانت أسعار الصرف ليوم امس الأربعاء كالاتي:
بغداد - بورصة الكفاح
السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,000
بيع
147,750
اربيل - بورصة
147,550
البصرة -بورصة
147,500
الموصل - بورصة
147,600
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