صُممت لدرء الشر عن مرتديها..عرض زوجين من النظارات للبيع بملايين الدولارات في مزاد

2021/09/16 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يحقق زوجان من النظارات، يعودان للقرن السابع عشر، ملايين الدولارات خلال عملية بيع في مزاد علني، ستُقام الشهر المقبل.

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