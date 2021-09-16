طقس العراق.. انخفاض في درجات الحرارة الاثنين المقبل

2021/09/16 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة الاثنين المقبل.

يتبع..

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