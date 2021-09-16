2021/09/16 | 11:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون معتقلون بلا محاكمة..تأجيل جديد يثير غضب الشارع الكردي

قررت محكمة جنايات أربيل، الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الناشطين الكرد بدل برواري وأوميد بروشكي الى اشعار آخر.

وقال المحامي عضو فريق الدفاع عن الناشطين هريم رفعت إن “محكمة الجنايات في مدينة أربيل قررت تأجيل جلسة المحكمة الى اشعار آخر دون أي عذر قانوني”.

واضاف أنه “مع الأسف المحكمة تقوم بين الفترة والاخرى بتاجيل محاكمة الناشطين والصحفيين المعتقلين دون سبب مقنع، ولاتسمح لعوائلهم بزيارتهم، مشيرا الى ان معتقلي بادينان أضربوا عن الطعام منذ فترة وبدلاً من الالتفات اليهم تقرر المحكمة تأجيل الجلسات”.

وقامت الأجهزة الأمنية في وقت سابق باعتقال مجموعة من الناشطين في دهوك، بتهمة التحريض لإسقاط الحكومة داخل إقليم كردستان.

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