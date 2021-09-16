هل يؤثر لقاح كورونا على صحة النساء؟.. دراسة تكشف الحقيقة

2021/09/16 | 11:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت أكثر من 30 ألف امرأة بريطانية عن مشكلات واجهت دورتهن الشهرية، بعد تلقيهن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.وتشمل المشكلات التي أبلغت النساء البريطانيات بحدوثها عدم انتظام الدورة الشهرية، واستمرت البلاغات حتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يؤثر لقاح كورونا على صحة النساء؟..



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