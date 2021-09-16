حرب بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين عشيرتين دفت القوات الأمنية التهديد باستخدام الاباتشي

2021/09/16 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلع نزاع عشائري طاحن في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار

وقال مصدر محلي إن نزاعاً عشائرياً طاحناً اندلع، في منطقة البدعة شمالي قضاء الشطرة، بين عشيرتين لافتاً إلى أن النزاع استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفر عن سقوط جريح واحد على الأقل.

وتسبب باحتراق المركز الصحي في منطقة البدعة، وقطع طريق حيوي يربط بين الشطرة وقضائي النصر والدواية، كاشفاً عن صدور توجيهات عسكرية لطائرتين من نوع الاباتشي بالاستعداد للتدخل لفض النزاع، في حال لم يتم حل الموضوع من قبل القوة الامنية المتواجدة على الأرض.

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