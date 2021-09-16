محاولة اغتيال فاشلة تستهدف احد عناصر كتائب حزب الله

2021/09/16 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بأن عنصراً بكتائب حزب الله أصيب بجروح خطيرة نتيجة هجوم مسلح استهدفه في البصرة.

وقال المصدر إن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار من مسدس في ساعة متأخرة من ليلة أمس، تجاه عنصر بكتائب حزب الله/لواء خمسة واربعين، اثناء مروره بسيارته الخاصة قرب مطعم فلس في منطقة الحكيمية بمحافظة البصرة، ما أسفر عن إصابته بعدد من الرصاصات.



وأوضح المصدر، أنه تم على الفور نقل المصاب الى مستشفى الفيحاء التعليمي وفتح تحقيق بالحادث.

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