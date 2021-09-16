رئيس وزراء أستراليا يعلن الحصول على “غواصات بدفع نووي” من أميركا

2021/09/16 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنّ بلاده فسخت عقداً ضخماً أبرمته مع فرنسا عام الفين وستة عشر لشراء غواصات تقليدية لأنّها ستستحصل على غواصات تعمل بالدفع النووي من الولايات المتّحدة

وقال موريسون أنّ بلاده ستستحوذ على صواريخ كروز أميركية بعيدة المدى من طراز توماهوك، في خطوة تصبّ في إطار مساعيها الرامية لتعزيز دفاعاتها العسكرية في مواجهة القوة الصينية الصاعدة.

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