القبض على 5 مطلوبين في بغداد

2021/09/16 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 5 مطلوبين بينهم متهمين بقضايا المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من شعبة مخدرات الكرادة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين عرب الجنسية مطلوبين وفق أحكام المادة ٢٨"مخدرات في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد ".

وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من مكافحة اجرام بغداد الجديدة من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٤٤(سرقة) في منطقة رئاسة الفضيلية شرقي بغداد ".الى ذلك، "تمكنت قوة من الفوج الثاني اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٠٥(قتل) في منطقة السعدون ببغداد".

وبحسب البيان، "تم إحالة المطلوبين اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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