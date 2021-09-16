منبئ جوي يبشر بإنتهاء فصل الصيف في العراق

2021/09/16 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشف المتنبئ الجوي صادق عطيه، عن التغيرات الجوية التي سوف تطرأ على البلاد.وقال عطية في تغريدة نشرها بحسابه الشخصي على موقع "تويتر" انه "أقل من أسبوع يفصلنا عن إنتهاء فصــل الصيف فلكياً فــــــــي نصف الكرة الشمالي ودخول ‎الاعتدال الخريفي".وأضاف انه "في هذه الفترة يتساوى فيه طول الليل والنهار، لتبدأ بعده ساعات النهار بالتناقص وتزيد ساعات الليل، وتتعامد الشمس على خط الإستواء قادمة من نصف الكرة الشمالي ".

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