2021/09/16 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنخفاض درجات الحرارة في العراق المركز الخبري الوطني.

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