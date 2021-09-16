الرئيس صالح يعلن توقيع مدونة السلوك الانتخابي لضمان حماية الاقتراع ونزاهته

2021/09/16 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، توقيع مدوّنة السلوك الانتخابي لضمان حماية الاقتراع ونزاهته.وقال رئيس الجمهورية إنه “بحضور رئيس الوزراء، وقادة وممثلي القوى السياسيّة تمّ توقيع مدوّنة السلوك الانتخابي، لحماية الاقتراع ونزاهته، وتأمين تكافؤ الفرص للمرشحين”.وعقد رئيس الجمهورية اليوم … Readmore

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