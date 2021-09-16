اجتماع مرتقب لتحديد مكان ومواعيد منافسات الدوري الممتاز

2021/09/16 | 11:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذلك لغرض مناقشة آلية ولوائح المنافسات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

يعقد الاتحاد المركزي بالكرة الطائرة، السبت، اجتماعًا في مقرِّه لغرض مناقشة آلية ولوائح منافسات الدوري الممتاز، وكذلك تحديد مكان ومواعيد المباريات.

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وقال رئيس اللجنة الفنية والمسابقات في اتحاد الكرة الطائرة صبيح حنتوش للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "خلال الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز 2021-2022 وتوزيع اللائحة الفنية للمسابقة بين الأندية"، مبينًا أنه "جرى اجتماع مع ممثلي أندية الدوري الممتاز قبل ثلاثة أيام وتم الاتفاق على عدد من النقاط، إذ سيكون الدوري في المرحلة الأولى على شكل مجموعتين وتتأهل من كل مجموعة أربعة أندية للمرحلة التي تليها وهناك اتفاق من الجميع على أغلب النقاط".

ونوه حنتوش بأنه "سيتم إدراج مسابقة فئة الناشئين لأندية الدوري الممتاز لتكون مرادفة للدوري وبعد أيام قليلة ستوزع اللائحة الفنية للمسابقة بين الأندية".

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