توضيح من شرطة الديوانية حول اعتقال احد منتسبيها متلبسا بالرشوة

2021/09/16 | 11:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية شرطة الديوانية، الخميس، نفيا حول الأنباء التي تحدث عن اعتقال شرطي بتهمة الرشوة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى نسخة منه، (16 أيلول 2021)، أن "عددا من صفحات التواصل الإجتماعي تداولت خبرا يتعلق بإلقاء القبض على أحد منتسبي شرطة الديوانية من قبل مكتب النزاهة متلبسا بالرشوة".

وأوضحت "بعد الاتصال بمدير مكتب النزاهة، أكد لا صحة لهذا الخبر نهائيا، متمنين من الجميع توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار والتأكد من المصدر قبل التسرع بالنشر".

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